Les professions comptables vigies en matière de cybersécurité

Un fléau pour toutes les entreprises

En 2017, 66 % des entreprises auraient été victimes de cyberattaques en France dont une majorité de PME. Face à l'explosion des cyber-risques, et notamment des virus de type ransomware (WannaCry, NotPeya, Fancy Bear, Bad Rabbit, Locky…), les professions comptables ont du pain sur la planche.

« Tous les secteurs peuvent être attaqués, même les moins financiers », a expliqué François Charbonnier, chef adjoint de la coordination sectorielle de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), à des CAC lors d'une matinée consacrée au rôle qu'ils peuvent tenir en matière de cybersécurité, en les alertant face à la recrudescence des attaques aveugles.

Il citait à l'appui de son exposé la cyberattaque d'ampleur subie par TV5 Monde avant d'enfoncer le clou en prenant l'exemple d'une attaque provenant de la mise à jour d'un logiciel de comptabilité.

« Le CAC peut devenir une cible intermédiaire pour attaquer le client final », a averti Jean-Baptiste Stuchlik, chef de bureau en charge de la sphère publique de l'ANSSI, en rapportant le cas d'une cyberattaque d'ampleur à l'automne 2017.

Les cabinets d'expertise comptable sont donc des victimes potentielles mais c'est aussi et surtout le cas de tous leurs clients.

Un marché à prendre

Les risques financiers liés au numérique et à un système d'information non sécurisé ou insuffisamment contrôlé, sont plus que jamais dans le radar des dirigeants d'entreprise. Toutefois, ces derniers ne savent pas souvent comment mettre en place une véritable politique de gestion des cyber-risques et se retrouvent désemparés face à une cyberattaque. Il y a donc un marché du conseil à prendre pour les professions du chiffre.

« Le conseil n'est pas une option mais une impérieuse nécessité », alertait Charles-René Tandé, le président du Conseil supérieur de l'Ordre (CSOEC), lors du 72e Congrès de l'Ordre, qui se tenait en septembre dernier à Lille.

« Nous sommes de loin les principaux partenaires des entreprises », affirmaient Nicole Calvinhac et Jean-Luc Mohr, les rapporteurs généraux du congrès, en rappelant à leurs confrères qu'ils évoluent dans un labyrinthe et doivent prendre le virage du conseil avec enthousiasme car les études apportent « des constats tout à fait encourageants ».

De fait, une étude commandée par l'ordre fait état d'un budget potentiel de 5,5 milliards d'euros pour le marché du conseil de la profession comptable en France.

Un souci de management du risque

« L'erreur est de considérer la cybersécurité comme un sujet technique », selon François Charbonnier de l'ANSSI. En effet, ce problème est très loin de la technique informatique, c'est avant tout un sujet de management du risque donc de gouvernance et de protection du bilan de l'entreprise. Et les comptables sont les maîtres en matière de bilan !

Pour un premier aperçu, l'expert recommande la lecture du guide sur la protection des systèmes d'information édité par la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, les 12 bonnes pratiques de l'ANSSI, et son MOOC SecNumacadémie

« très pédagogique, qui permet de s'emparer du sujet ».

Selon lui, « le CAC doit être un relais de sensibilisation et même d'évangélisation en matière de gestion des cyber-risques ». Un point de vue largement partagé par les instances représentatives des professions comptables.