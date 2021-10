Salon Transfair : 15 propositions pour doper la transmission d'entreprise

Dominique Restino, président de la CCI Paris nouvellement élu, a rappelé que chaque année, des dizaines de milliers d'entreprises disparaissent faute d'avoir pu être transmises. Or, derrière chacune de ces entreprises, ce sont autant de savoir-faire, de compétences, d'investissements et bien entendu d'emplois qui disparaissent, impactant le tissu économique de tout un territoire. C'est pourquoi « l'ambition de Transfair est d'afficher une véritable lisibilité de la transmission et de la reprise d'entreprise » pour restaurer la confiance et doper la transmission.

Une manifestation unique organisée conjointement pour les entreprises

C'est pour endiguer ce phénomène que les spécialistes de l'accompagnement des entreprises : les experts-comptables, commissaires aux comptes, notaires, avocats et experts de la CCI Paris, ont lancé l'événement Transfair en 2015.

Ce grand salon qui se déroule au Palais Brongniart est le résultat de la fusion des Journées de la transmission d'entreprises (JTE, organisées par les notaires et les experts-comptables parisiens) et des Journées régionales de la cession-reprise d'entreprises (JRCR) des CCI.

Il s'agit ainsi de « la seule manifestation en France organisée conjointement par les professions qui accompagnent les entreprises », explique Laurent Benoudiz, commissaire aux comptes à l'origine des JTE.

Le notaire Fabrice Luzu, aussi aux mannettes des JTE, se réjouit de l'impact de l'événement qui su soulever l'implication des Pouvoirs publics depuis un an, notamment avec la création de la Semaine de la transmission d'entreprise et le rapport parlementaire de la députée Fanny Dombre-Coste remis le 7 juillet dernier aux ministres Emmanuel Macron et Martine Pinville.

Il s'agit là d'empêcher la destruction de valeur et de protéger « un élément très important pour notre économie », estime Jean-Luc Flabeau, président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC) de Paris. Selon lui, le fil rouge de Transfair est la confiance. Cette dernière est déclinée selon trois axes : « la confiance dans l'avenir pour les entrepreneurs ; la confiance entre les professionnels de l'accompagnement de l'entreprise, et la confiance vis-à-vis des Pouvoirs publics ».

Ateliers techniques, conférences avec des experts et des entrepreneurs, études de cas, consultations gratuites… Transfair est l'occasion unique de collecter toutes les informations nécessaires sur la transmission d'entreprise, auprès de tous les professionnels du secteur.

Un Livre Blanc de la Transmission d'Entreprise

À quelques mois de l'élection présidentielle, les experts ont saisi l'occasion de la 2e édition de Transfair pour interpeller les futurs candidats sur la nécessité de faire évoluer le cadre législatif, juridique et fiscal qui entoure la transmission et la reprise d'entreprise.

Articulées autour de quatre grands thèmes – stabiliser le cadre juridique et fiscal ; simplifier le cadre réglementaire ; harmoniser la fiscalité de la transmission et inciter les chefs d'entreprise à transmettre – quinze propositions « issues du terrain » sont détaillées dans le Livre blanc de la transmission d'entreprise, remis aux candidats à la présidentielle.

« Il n'y a pas de meilleur moment pour formuler ces dispositions qui permettront de lever les freins de la transmission d'entreprise », estime l'avocate Leïla Hamzaoui, présidente de la commission droit et entreprises du Conseil national des barreaux (CNB). Cette dernière a insisté sur le fait que ce travail collectif s'est déroulé au-delà des clivages politiques, autour d'une vision strictement technique et économique, afin de « lever les verrous et différents nœuds de complexités » en la matière.