Les professionnels du chiffre forment les magistrats à la compta des entreprises en difficulté

Le 23 mars dernier, les principaux représentants des professions du droit et du chiffre se sont à nouveau réunis pour signer une convention dédiée à la formation des magistrats et des juges des tribunaux de commerce à la lecture comptable et à l’analyse financière des comptes en matière de traitement des difficultés des entreprises afin de prévenir au plus tôt le risque de faillite.

Beaucoup de juges sont effectivement au chevet des dirigeants en difficulté dans leur pratique quotidienne et ont besoin de se tenir informer et de pouvoir détecter les signaux faibles efficacement et rapidement, notamment en période post-crise.

Etaient présents pour signer ce partenariat Nathalie Roret, présidente de l’Ecole nationale de la magistrature (ENM), Sonia Arrouas, présidente de la Conférence des juges consulaires de France, Lionel Canesi, à la tête du Conseil national de l’ordre des experts-comptables (CNOEC), et son confrère Yannick Ollivier, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).