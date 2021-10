Les professionnels du chiffre à la rencontre des étudiants

Cette journée qui rencontre un franc succès chaque année permet aux jeunes de découvrir les professions d'expert-comptable, de collaborateur de cabinet et de commissaire aux comptes dont les atouts restent méconnus.

Des milliers de recrutements juniors, rémunérations conséquentes, perspectives de carrières, périmètres d'intervention étendus, conseils aux entreprises : l'attractivité de ces métiers pour les élèves et jeunes étudiants est évidente. à condition de leur faire découvrir…

En effet, la filière du chiffre ne connait pas le chômage, offre un bon niveau de vie, est accessible par les voies les plus diverses, fait rimer comptabilité avec créativité, mobilité, convivialité, numérique, sécurité financière… et aide chaque jour les 2 millions d'entreprises françaises.

Au cours de cette demi-journée et sans langue de bois, les étudiants et leurs professeurs des classes de Premières et Terminales de sections générales ou technologiques, ou de BTS comptabilité-gestion, pourront ainsi échanger avec des professionnels ouverts et disponibles.

Cet événement se déroulera en présence de Charles-René Tandé, président national du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, Olivier Boucherie, président de la Compagnie des commissaires aux comptes de Versailles, Florent Burtin, vice-président délégué de la Compagnie des commissaires aux comptes de Versailles, et Isabelle Donnou, présidente de la commission Avenir, Jeunes et Attractivité.