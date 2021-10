Les professionnels du bijou d'occasion en mal de réglementation

Revendiquant 70 adhérents sur les 3 000 commerces du secteur il a notamment évoqué les conditions d'accès à la profession, la formation et la nécessité de clarifier le droit. En effet, ces professionnels veulent se différencier des acheteurs de métaux, dont le nombre explose en raison de la hausse de l'or. Fondateur dans les années 80 du Comptoir européen de l'or, spécialiste du commerce de bijoux d'occasion, et à la tête d'une quinzaine de boutiques à Paris qui emploient 28 salariés pour 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, Gilles Rebibo a lancé la Chambre syndicale des négociants d'or et du bijou d'occasion.