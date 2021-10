La collection « L’Expert en Poche » va s’enrichir, mi-mars, d’un nouvel ouvrage : « Les principales questions sur l’impôt sur le revenu », édité par l’Ordre des Experts-comptables. Dans ce guide, l’Institution aborde les points clés des principales étapes conduisant à la détermination de l’impôt sur le revenu que sont :

La définition du foyer fiscal : cas d’imposition séparée, règles de rattachement.

La déclaration des revenus imposables en France.

Les modalités d’imposition par catégories de revenus : professionnels, non professionnels, dividendes, revenus fonciers…

Les charges déductibles du revenu global : pensions alimentaires, cotisation retraite…

L’utilisation des déficits.

Les crédits et réductions d’impôt sur le revenu.

Le calcul de l’impôt sur le revenu.



Chaque année, les contribuables doivent réaliser la déclaration d’ensemble de leurs revenus. A cette occasion, ils sont confrontés à la complexité des règles applicables et à la multiplication des déclarations et des reports à effectuer. Cet ouvrage explique les grands principes applicables à l’impôt sur le revenu ainsi que les différents mécanismes d’imposition qui s’appliquent à chaque catégorie de revenu au travers des différentes étapes de la déclaration.