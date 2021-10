Les pressings « verts » continuent de fleurir

Le réseau des pressings Sequoia s’étoffe avec deux pressings supplémentaires à Paris-Gare de Lyon et aux Buttes-Chaumont. Six nouvelles ouvertures sont prévues d’ici la fin de l’année avec notamment Nice, Le Havre, Lyon et Montreuil. L’objectif est d’atteindre 36 nouveaux pressings fin 2013.



Au total, 13 franchises de la marque verte auront vu le jour cette année avec le recrutement de 25 collaborateurs supplémentaires. L’enseigne projette d’ouvrir deux franchises par mois en 2013 et son fondateur, Nicolas De Bronac ambitionne d’agrandir son réseau de partenaires pour donner une autre image du métier, celle d’une entreprise sensible à l’environnement et à la santé des hommes qui y travaillent.



« Nous recevons de plus en plus de demandes de franchisés intéressés par notre concept novateur et notre démarche écologique globale. Nous avons en moyenne deux demandes par jour et nous en sélectionnons une sur vingt. Sequoia Pressing connaît une croissance extrêmement rapide, car nous accompagnons nos partenaires franchisés de manière très qualitative. Lorsque ces derniers passent d’un pressing traditionnel à une enseigne Sequoia, ils voient leur chiffre d’affaires multiplié par deux ou par trois » explique Nicolas de Bronac.



« Il faut faire évoluer ce secteur, ce métier dévasté, puisque 60 % du parc a fermé en 12 ans, alors que les besoins sont croissants. Les ménages modernes ont de moins de moins en temps à accorder aux tâches ménagères. Nous répondons à leurs attentes de services externes via un nouveau concept de pressings plus respectueux du sol, des nappes phréatiques et de l'air que le personnel ou le voisinage inhale dans les pressings ou à proximité ».