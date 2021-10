Les présidents des sept départements veulent ouvrir le volet mobilités du Contrat de Plan État-Région

En effet, alors même que ce sujet est une préoccupation majeure pour tous les départements franciliens et leurs habitants, aucune discussion n'a été initiée à ce stade avec la Région et l'État. Les infrastructures de transport sont vitales pour la cohésion du territoire d'Ile-de-France, elles ont un impact décisif en termes économiques, et influent sur la vie quotidienne de millions de Franciliens. La décision non concertée d'un report des échanges sur ce sujet est donc difficilement audible. Il serait impensable que les décisions concernant le financement des transports en Île-de-France répondent à une logique du « premier arrivé, premier servi », la modernisation et le développement des transports du quotidien doivent donc rapidement faire l'objet de négociations, pour l'ensemble du territoire francilien.

Il y a urgence à traiter ce dossier essentiel et à travailler en bonne intelligence avec les services de l'État et de la Région.