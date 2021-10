Les PME du cyberespace : un élan vers le succès

Créer des licornes européennes du cyberespace, comme CyberArk en Israël, et FireEye aux Etats-Unis est essentiel pour la souveraineté de notre pays selon Bernard Barbier, aujourd'hui CEO de BBCyber qui a occupé des postes de direction au Commissariat à l'énergie atomique (CEA), chez Sogeti, Capgemini et à la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE), dont il a notamment assuré la direction technique.

L'argent existe, comment inciter à la création de fonds d'investissement spécifiques à la cyber comme les Britanniques ou les Américains ? Ces fonds doivent permettre de consolider les PME du cyberespace, dans le domaine de la cybersécurité, pour leur donner l'élan vers le succès. Quelle sera la première licorne française du cyberespace ?

Pourquoi les modèles allemand et français ne fonctionnent pas ? Est-ce un problème générique d'organisation des états qui séparent l'attaque et la défense, l'intérieur et l'extérieur, alors qu'en cyber il n'y a plus de frontières ?