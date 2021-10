Les PME doivent avoir toute leur place dans la commande publique

La CCI Paris-Île-de-France vient de saisir officiellement les principaux maîtres d'ouvrage publics portant les investissements du Grand Paris dans les secteurs des transports, du logement et de l’aménagement pour que l’importance des lots des marchés publics permette aux PME d'accéder à la commande publique. Il est indispensable que les entreprises concernées dans les secteurs de l’ingénierie, la construction, du bâtiment et travaux publics, des industries ferroviaires, des équipements numériques, de l’énergie, du tourisme, du commerce, etc. puissent, au maximum, participer aux chantiers.

La CCI Paris-Île-de-France souhaite donc que le projet du Grand Paris permette la mise en œuvre d’une politique d’allotissement ambitieuse et innovante des marchés publics. La CCI Paris-Île-de-France, qui vient de rencontrer les principales fédérations professionnelles intéressées, propose un travail conjoint aux maîtres d’ouvrages pour s'engager collectivement dans la mise en œuvre de mesures concrètes qui feront de leurs investissements de véritables leviers de développement des PME.