Les PME dirigées par des femmes sont en grande forme !

Mado Marcel, spécialisé dans le prêt-à-porter féminin, a également connu une belle progression annuelle (+33 %) de son chiffre d'affaires (20 millions d'euros) sur la même période. Ces deux PME arrivent à la première et à la troisième place du palmarès 2012 des 50 entreprises de croissance les plus performantes dirigées par des femmes. Ce palmarès est réalisé par Women Equity for Growth - une association présidée par Dunya Bouhacene - en partenariat avec BNP Paribas Wealth Management.

Les 50 lauréates de ce classement ne souffrent pas de la comparaison avec les dirigeants masculins. Leur entreprise réalise chacune un chiffre d'affaires supérieur à 18 millions d'euros par an. Elles affichent toutes de solides performances avec une croissance annuelle moyenne depuis 2008 de plus de 22 %, une progression du chiffre d'affaires de près de 30 % en 2011 et une hausse annuelle de plus de 32 % de l'Ebitda (excédent brut d'exploitation) sur trois ans.

Certaines sociétés ont même fait mieux. La société Aswood, qui conçoit des produits à partir des sciures de bois, s'est ainsi développée à un rythme moyen de près de 80 % par an sur les trois dernières années. Ces PME, qui ont été pour la plupart créées par leur dirigeante actuelle, sont présentes dans tous les secteurs : l'industrie, la distribution spécialisée, les services, la santé, le BTP et même l'agroalimentaire.