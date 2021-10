Les plus vieux véhicules interdits de circuler

Les véhicules particuliers – voitures ou deux-roues – et utilitaires légers classés Crit'Air 4, 5 et non classés ne pourront plus circuler la semaine entre 8h et 20h, hors jours fériés, dans un large périmètre situé à l'intérieur de l'A86 qui forme une large boucle autour de Paris. Concrètement, il s'agit des véhicules diesel Euro 1, 2 ou 3, immatriculés avant le 31 décembre 2005, et des véhicules essences immatriculés avant le 31 décembre 1996. Pour les poids lourds, autobus et autocars, cette interdiction est valable tous les jours de 8 h à 20 h.

Initialement prévue le 1er décembre dernier, cette interdiction déjà en vigueur dans Paris même avait été repoussée de six mois pour « des raisons qui tiennent notamment à la pandémie », selon la Métropole du Grand Paris.

Les véhicules particuliers contrevenants risquent une amende de troisième classe, soit 68 euros. Mais la vidéo-verbalisation, en cours d'étude, ne devrait être mise en place qu'à partir de la fin 2021. « Déjà adopté par 247 villes ou métropoles européennes, ce dispositif est reconnu comme particulièrement efficace pour réduire les émissions provenant du trafic routier, l'une des principales sources de pollution en ville", a souligné la Métropole du Grand Paris.

Cette interdiction doit être étendue progressivement aux autres vignettes : les véhicules classés Crit'Air 3 s'ajouteront dès juillet 2022 et les Crit'Air 2 en janvier 2024.

Plusieurs exceptions sont prévues. L'interdiction de circuler dans la "ZFE" ne s'applique pas aux porteurs d'une carte "mobilité inclusion" comportant la mention "stationnement pour les personnes handicapées", ni aux véhicules de collection, de secours, ou aux véhicules utilisés pour approvisionner les marchés, ou pour des déménagements, des événements culturels ou des tournages.

La Métropole prévoit également des dérogations en faveur des professionnels impactés par la crise sanitaire, sur justificatif: sont concernés les véhicules des entreprises ayant bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat, du fonds de solidarité, ou de mesures de la région Île-de-France.