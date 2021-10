Les Plumes de l'économie et du droit, édition 2016

Plus de 100 candidatures ont été enregistrées pour l'édition 2016 de la cérémonie des Plumes de l'économie et du droit, qui récompense des auteurs issus du monde de l'entreprise, des Pouvoirs publics, juristes ou non, sur des sujets intéressant la communauté des affaires et du droit.

Leurs objectifs ? Partager la connaissance, faire preuve d'une réflexion transversale, mais aussi toucher un lectorat différent du milieu professionnel dans lequel ces auteurs évoluent. Les prix sont décernés à la presse généraliste, mais aussi professionnelle, au sein de trois catégories : articles enjeux internationaux et monde des affaires, articles enjeux croisés économiques et juridiques, et enfin articles prospectifs ou d'innovation juridique.

S'agissant de la catégorie articles « enjeux internationaux et monde des affaires », les Plumes d'or ont été décernées cette année à Laurence Daziano, maître de conférences à l'IEP de Paris, pour la presse généraliste (L'effarant endettement des entreprises chinoises, Les Échos), et à Nigel Charles Coulthard, président d'Oroc Management Consultants, pour la presse professionnelle (Cercle Iran Economie : Le mot du président, La lettre du cercle Iran économie).

Dans la catégorie articles « enjeux croisés économiques et juridiques », ce prix est revenu à Vincent Mahé secrétaire général d'SNI (Immobilier : Londres ne peut plus être la seule boussole, Les Echos), pour la presse généraliste et à Miren Lartigue, rédactrice en chef LJA le magazine, pour la presse professionnelle (Transparence et impartialité : les actuels défis de l'arbitrage international, La lettre des juristes d'affaires).

Enfin, concernant la catégorie articles « prospectifs ou d'innovation juridique », les plumes d'or sont revenues à (pour la deuxième fois consécutive !) Stéphane Bonifassi, avocat chez Levray et Associés, et Juliette Lelieur, maître de conférence, pour la presse généraliste (Loi Sapin 2 : « Le Parlement doit réintroduire la transaction pénale », Le Monde.fr), et à Céline Bondard, avocate, pour la presse professionnelle (La Blockchain – Prendre le tournant d'une révolution juridique, le Journal Spécial des Sociétés).