Les Places du Grand Paris : Bâtir l'intermodalité du XXIe siècle

Celles-ci apporteront une nouvelle intermodalité aux millions d’usagers des transports publics autour d’espaces urbains de qualité, accessibles, confortables et accueillants ». Pour ses auteurs, « Les Places du Grand Paris vise tout d’abord à sensibiliser les acteurs de la Métropole aux effets de l’arrivée du réseau Grand Paris Express sur les espaces publics autour des gares. Chacune d’elle sera en effet l’occasion de repenser les quartiers alentours, de lancer de grands projets urbains et de concevoir de nouveaux espaces publics. » Comme le souligne Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris, « Nous présentons, dans cet ouvrage, les six principes qui guideront les travaux de la Société du Grand Paris et de ses partenaires dans la réalisation de l’intermodalité du XXIe siècle. Les espaces publics aux abords des 68 gares seront ainsi accessibles et confortables. Ils privilégieront des mobilités apaisées en réservant toute leur place aux circulations douces. Repérables grâce à des signaux urbains à forte identité, les parvis de gare présenteront toutes les informations nécessaires à l’information des voyageurs. Ces espaces valoriseront les paysages et les trames vertes grâce à une pluralité d’usages de la végétalisation. Ils seront naturellement mis en lumière et bénéficieront d’éclairages soignés. Enfin, les aménagements seront flexibles et évolutifs pour s’adapter aux mutations futures des mobilités. »