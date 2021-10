Les Petits Chaperons rouges ouvrent leurs crèches aux enfants handicapés

« Nous aurons un référent handicap formé dans chacune de nos crèches en 2013, a affirmé Jean-Emmanuel Rodocanachi, président de LPCR, et nous accueillerons cette année 150 enfants handicapés dans nos crèches. Cela demande une formation lourde, mais c'est essentiel. »



LPCR développe depuis ses débuts le même type de démarche pour les enfants des familles fragiles - 12 % de l'effectif en 2012 -, des parents seuls et des chômeurs. Cela n'empêche pas l'entreprise située à Clichy dans les Hauts-de-Seine de suivre le plan stratégique à trois ans qu'elle a lancé en février 2011. Forte de 2 000 salariés, elle a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 83 millions d'euros, en hausse de 23 % par rapport à 2011.



A la fin de l'année dernière, elle disposait de 5 500 places, permettant d'accueillir 6 600 enfants par semaine. « Nous avons la capacité d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année », a affirmé le dirigeant, qui récuse toute idée de croissance fondée sur une logique financière. « La taille moyenne de nos établissements, 43 places, augmente et est supérieure de 25 % à celle de nos principaux concurrents. C'est indispensable pour réunir les trois équipements, atrium central, salle de peinture et de jeux d'eau ainsi qu'un jardin, essentiels pour la pédagogie », a indiqué Jean-Emmanuel Rodocanachi.



Sur le marché de la crèche d'entreprise, malgré une rude concurrence, LPCR met en avant son réseau de 260 crèches homologuées et ses 140 établissements propres qui lui permettent de proposer une offre nationale à ses clients et de la mobilité à son personnel.



L'entreprise, qui prévoit quinze ouvertures de crèches cette année, a déjà une dizaine de chantiers prévus pour 2014, de quoi maintenir son rythme de 20 % de croissance annuelle.