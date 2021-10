Les patrons de TPE pas vraiment en vacances

A la veille des vacances, 32 % des patrons de TPE – 48 % pour les entreprises du BTP– se déclarent épuisés et 14 % stressés. 37 % d’entre eux n’ont pas pris de congés depuis un an et pour 22 %, les dernières vacances remontent à octobre ou décembre 2014. D’après l’enquête de conjoncture trimestrielle, « près d’un patron sur trois (29 %) ne partira pas durant la période estivale ». Les patrons qui partent privilégient les destinations françaises à 57 % contre 13 % qui envisagent un séjour à l’étranger. La durée moyenne des congés annuels des patrons de TPE est, cette année, de 19 jours et de 11 jours pour la période juillet-août. Seuls 26 % d’entre eux prendront plus de 15 jours cet été.



Plage et farniente



Les activités reposantes comme la plage ou le farniente sont plébiscitées à 57 % par les chefs d’entreprise. Viennent ensuite les activités culturelles à 15 %, la découverte d’une région à 14 %, puis les séjours sportifs à 13 %. Les congés ne sont pas de tout repos pour la majorité des patrons : 34 % coupent totalement avec leur activité ; 41 % surveillent leur messagerie, mais travaillent uniquement en cas d’urgence ; 10 % travaillent uniquement sur les dossiers les plus importants ; 15 % continuent de travailler régulièrement.