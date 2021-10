Les Parisiens s'intéressent de plus en plus aux biens immobiliers récents

De nombreux Parisiens perçoivent ou « vivent » les biens immobiliers anciens comme une contrainte et aspirent de plus en plus souvent à acheter un appartement de construction récente (post 1970) offrant de multiples avantages tels que les espaces optimisés, l’isolation, la praticité et le confort que procurent notamment les places de parking très prisées dans la Capitale. Le critère N°1, lors de l’acquisition d’un bien récent, c’est le ratio : optimisation de l’espace de vie/ prix du mètre carré pratiqué. De plus, la répartition pièce par pièce proposée dans les appartements de constructions récentes est plus adaptée aux modes de vie d’aujourd’hui : cuisine proche du salon et de la salle à manger, salle de bain à proximité des chambres, etc. L’isolation thermique et phonique sont également des critères prédominants pour les copropriétaires très attentifs aux charges de chauffage (double vitrage, ponts thermiques).

Par ailleurs, l’ouverture vers les extérieurs priment dans le récent, les fenêtres sont en effet plus grandes, offrant parfois de véritables baies vitrées donnant sur des balcons ou des terrasses... Les appartements disposant de places de parking sont également de plus en plus plébiscités. Cette appétence pour les parkings est liée à la pénurie de stationnement dans la capitale et par voie de conséquence à la perte de temps générée.