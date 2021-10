Les Parisiens consultés sur l'aménagement des berges de la rive droite

Paris ouvre une large enquête, à l’échelle de la Métropole, pour prendre en compte les conséquences de la piétonisation de la rive droite de la Seine pour les Franciliens. Les citoyens seront invités à proposer leurs idées, à définir les tronçons impactés, à proposer leurs choix d’équipements, d’activités et de végétalisation... Enfin, une marche exploratoire sera organisée par la mairie pour permettre à chacun de découvrir le potentiel de la piétonisation.

Au-delà des loisirs, de la culture et des sports, la Ville souhaite recueillir des idées d’activités économiques qui verraient le jour sur ces espaces libérés, mais également sur le fleuve. Une condition indispensable, comme pour la rive gauche : la réversibilité des installations, en cas de crue ou de réouverture nécessaire à la circulation. A cette fréquentation exceptionnelle, s’ajoute un bilan très positif en matière de qualité de vie, d’écologie et de circulation. La fermeture aux automobiles a réduit de 15% le niveau de dioxyde d’azote sur le site, sans augmentation notable aux alentours. Une flore spontanée s’est développée et de nouvelles espèces d’oiseaux ont été recensées.Le report de la circulation a été maîtrisé et les temps de parcours se sont stabilisés. La Ville arrêtera le projet à l'automne 2015 pour le mettre en oeuvre en 2016.

Les différents acteurs institutionnels impliqués sont aussi rattachés au projet : Ports de Paris, Voies navigables de France, STIF, Chambre de commerce et de l'industrie... « Cette approche partagée entre les collectivités, l’Etat et les habitants, et cette méthode transparente sur le sujet des impacts en matière de circulation, permettront de modéliser et d’anticiper de manière extrêmement fiable les futures conditions de circulation », a souligné Anne Hidalgo, en annonçant la tenue d’une grande réunion publique dans chacun des quatre arrondissements concernés et d’une autre, dédiée à la concertation métropolitaine. La Ville organisera aussi une exposition à l’espace « Paris Rendez-vous », accompagnée d’un registre destiné à recevoir les contributions et les remarques du public. Cette exposition deviendra ensuite itinérante, sur les berges rive gauche, puis sur Paris-Plages.

Les berges parisiennes sont devenues un élément majeur de l’attractivité, du rayonnement et de l’identité de Paris. En dix-huit mois, la piétonisation des berges de la rive gauche a attiré 4 millions de visiteurs. Aussi depuis l'été 2014, la Ville a commencé à étudier les tronçons qui pourraient être concernés, en lien avec les services de l'État et la préfecture de Police. Elle a réalisé des études de circulation et deux scénarios de piétonisation des quais de la rive droite : un premier linéaire de 3,3 km qui va du tunnel des Tuileries au port de l'Arsenal et un second qui va de la place du Châtelet au Pont de Sully. Les projets prévoient de relier la place de la Bastille à la Tour Eiffel. Le réaménagement de la place de la Bastille sera en même temps pensé de façon à s’articuler étroitement avec cette piétonisation des quais. Le but est de créer un nouveau lieu de vie plus agréable et plus vert.

La concertation sera organisée dans les mairies des 1er, 4e, 7e et 12e arrondissements, mais aussi sous format numérique, grâce à une plateforme participative (www.idee.paris.fr) sur laquelle chaque contribution peut être débattue et enrichie.

Plus d'informations sur les animations de la rive gauche : lesberges.paris.fr