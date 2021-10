Les offices de tourisme à l'ère du numérique

Le livre d'or numérique Civiliz, déjà présent dans de nombreuses institutions en France et en Europe, permet aux lieux culturels et touristiques de recueillir et mesurer en temps réel la satisfaction des publics.

Ce partenariat avec le CRT devrait permettre à tous les offices de tourisme d'IIe-de-France de se doter d'un livre d'or numérique connecté à un tableau de bord en ligne pour consulter leurs statistiques et gérer les commentaires recueillis.

Cette action coordonnée permettra de comparer les scores de satisfaction entre eux et de les consolider avec les résultats des visites mystères organisées par le CRT, afin d'optimiser l'accueil de la clientèle touristique sur le territoire francilien.