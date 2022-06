Les nuits des forêts dévoilent leur programmation

Les forêts de Rambouillet ou de Fontainebleau, celles de Meudon ou de Saint-Germain en Laye, le jardin d’agronomie tropicale de la Ville de Paris, ou encore le domaine de Longchamp… Du 17 au 26 juin, les amoureux de la nature pourront découvrir ou redécouvrir plus de 20 bois et forêts d’Île-de-France, dont quelques grands noms du paysage francilien. Avec près de 23 % du territoire régional recouvert (plus de 370 000 hectares), les forêts de la région attirent chaque année 80 millions de visiteurs. L’association Les Nuits des Forêts, sur ce terreau fertile, propose différentes activités afin de sensibiliser à ce qu’est réellement une forêt.

Activités uniques et transition écologique

Lors de cette dizaine de jours, les visiteurs pourront ainsi se promener, en journée ou la nuit dans certains espaces, assister à des spectacles, des conférences, emprunter des parcours artistiques, ou même vivre des expériences plus atypiques, comme des médiations en forêt avec des chamans. Entre ateliers, dégustation de produits et rencontres entre professionnels de la forêt et particuliers (propriétaires d’une majorité d’hectares), la programmation a pour but d’éduquer au changement climatique et à la nécessité de transition écologique, tout en divertissant le public. La programmation complète est à retrouver sur le site de l’association www.nuitsdesforets.com.