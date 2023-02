Les Nuits de la lecture 2023 en Île-de-France du 19 au 22 janvier

En 2023, les Nuits de la lecture reviennent avec une programmation riche et une grande place accordée à la jeunesse et aux publics éloignés de la lecture. Au cours de quatre soirées exceptionnelles, du 19 au 22 janvier 2023, dont un temps fort le samedi 21, les Nuits de la lecture sont l’occasion de proposer partout en France et sur le territoire francilien des rencontres et des animations en médiathèques et bibliothèques, en librairies, mais aussi en itinérance, dans des lieux culturels et artistiques, des espaces associatifs et de solidarité, des structures hospitalières et pénitentiaires. L’objectif affiché est de réaffirmer la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.

1 000 événements en Île-de-France

Dans la région, près de 1 000 propositions, se déroulant dans 500 lieux, attendront les Franciliennes et Franciliens, parmi lesquelles une déambulation littéraire au cimetière de Montmartre organisée par la Bibliothèque Robert Sabatier en hommage aux illustres (75), un défi d’écriture au musée de la Toile de Jouy (78), une rencontre avec Marie Darrieussecq, marraine des Nuits de la lecture, à la Médiathèque des Quais à Charenton-le-Pont (94) ou encore une séance de contes bilingues français/ LSF pour enfants à l’Institut pour déficients auditifs Danielle Casanova à Argenteuil (95).

La peur, thème de cette année

« Nous avons choisi le thème de la peur pour cette 7e édition des Nuits de la lecture. Non pas pour nous y confondre, mais bien au contraire pour l’exprimer et la partager collectivement, pour la surmonter, la vaincre et la dépasser grâce à la littérature, pour en jouer même, en nous procurant des frissons de peur et de joie mêlés ! », explique Régine Hatchondo, Présidente du Centre national du livre.

Plusieurs grandes soirées seront organisées dans les lieux en rapport avec des lectures terrifiantes comme dans les Catacombes à Paris, des ateliers d’écriture, de lecture et d’illustration sur la peur pour les jeunes au Centre national du livre, un voyage nocturne dans l’univers d’Edvard Munch au musée d’Orsay pour le dernier week-end de l’exposition, ou encore des ateliers pour raconter ses cauchemars et ses fantômes.