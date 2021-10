Les nouvelles réserves du Frac IDF à Romainville

Ce nouveau bâtiment de 2 000 m2, acquis par la Région avec le concours du ministère de la Culture sera mis à disposition du Frac Île-de-France pour une ouverture à l'automne 2020.

Ce nouvel espace comprendra environ 1 600 m2 dévolus à la conservation et à la gestion des œuvres, afin d'optimiser leur diffusion sur tout le territoire de l'Île-de-France et 450 m2 ouverts au public, pour un programme de présentation d'œuvres organisé sur un mode participatif. Avec ce projet totalement inédit, le public pourra choisir et réserver des œuvres, à partir de la base de données de la collection accessible via le site internet du Frac, qui lui seront présentées par l'équipe de médiation.