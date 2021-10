Les nouvelles règles du jeu économique en ce « Jour d'avec » et à l'approche du « Jour d'après »

Pour Antoine Frérot, Président de l'Institut de l'entreprise, auditionné par les sénateurs membres de la Délégation à la prospective et de la Délégation aux entreprises, respectivement présidées par Roger Karoutchi et Elisabeth Lamure, « le jeu économique a été pulvérisé du jour au lendemain avec la décision de la puissance publique de fermer une large partie de l'économie ».

« Il faut tout revoir et, dans un premier temps, sauver un maximum d'entreprises, notamment les petites entreprises et les personnes qui y travaillent », a t-il ajouté, insistant sur le fait qu' « avant le "Jour d'après", il y aura un long "Jour d'avec" le virus ».

Face à un tel constat, toute la question est de savoir comment limiter la durée de cette période ainsi que ses conséquences économiques et sociales. Une interrogation sur laquelle les sénateurs se sont penchés et ont débattu de plusieurs propositions de réponse.

Sauver l'économie, mode d'emploi

La première proposition vise à sauver les entreprises par la transformation de certains prêts en subventions et la remise de leur bilan dans l'état antérieur à la crise. La deuxième prévoit d'encourager la consommation, ce qui suppose que les Français reprennent confiance et que le pays se défasse du sentiment de peur lié à la crise actuelle. Les sénateurs ont également débattu de l'incitation des collectivités territoriales à redémarrer le plus rapidement possible les travaux et chantiers de maintenance interrompus et à relancer les marchés publics. Enfin, les deux dernières propositions tiennent à la création de « comités de relance territoriale » et à la prise de responsabilité et de décisions de la part de chaque décideur, dans les collectivités et les administrations comme dans les entreprises.

Si pour Roger Karoutchi, « le retour de la puissance publique au centre du jeu sera incontournable », Elisabeth Lamure, également co-rapporteur d'une mission d'information en cours sur « l'entreprise responsable et engagée », estime que « de nombreuses entreprises se montrent agiles et s'adaptent aux circonstances exceptionnelles ».

Antoine Frérot, s'appuyant sur la RSE, a quant à lui souligné l'importance de partager la conviction qu'une « entreprise est prospère lorsqu'elle est utile et non l'inverse ». Un processus qui passe par une prise en compte équilibrée des intérêts de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise.