Les nouveaux profils des maires et présidents d'intercommunalités

L'Institut Paris Région vient de mettre à jour d'une cartographie interactive et des données sur la gouvernance des communes et intercommunalités. Ces éléments inédits analysent la séquence électorale de 2020 dans la région francilienne. Selon l'étude, « derrière un renouvellement communal timide, la constance politique de l'échelon local semble cacher une tendance plus profonde d'affirmation du pouvoir intercommunal ».