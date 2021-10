Le numérique et les évolutions de la société commencent à transformer en profondeur le monde du droit. Si la société souhaite davantage de droit, elle le demande autrement, par de nouveaux modes d’accès, de nouvelles mises en relation, de nouveaux langages, notamment par les modes amiables.

Confrontés à une concurrence en développement rapide, les avocats ont des atouts, mais sont encore très nombreux à se demander comment faire le premier pas. Comment trouver de nouveaux modèles ? Dans quels domaines ? Comment se rendre indispensable ?

Avec des exemples concrets d’avocats « qui l’ont fait » et l’intervention de spécialistes du sujet, le barreau de Paris et Le Village de la Justice proposent aux avocats une conférence unique pour libérer les énergies de la profession à partir d’idées réalisables et de témoignages, notamment ceux de Clarisse Berrebi, Leila Hamzaoui, Adrien Perrot et Laurent Samama.

Inscriptions et informations pratiques :

Conférence gratuite entrant dans le cadre de la formation continue, réservée aux avocats du barreau de Paris, le jeudi 24 septembre de 18H30 à 20h30 à la Maison du barreau, suivi d’un cocktail.

Inscriptions obligatoires dans la limite des places disponibles, sur le site http://www.efb.fr/formation-continue/formations/commissions-ouvertes.html , à la date du 24 septembre, ou par email à barreauentrepreneurial@avocatparis.org

Cette conférence intitulée « Les nouveaux paradigmes du cabinet d’avocat » aura lieu grâce au soutien et à la participation du barreau de Paris, des Affiches Parisiennes, d’Allianz, du Crédit du Nord, et des éditions LexisNexis.