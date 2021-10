Les nouveaux jardins Rosa Luxemburg

Ces jardins, inaugurés en présence de Colombe Brossel, adjointe au maire de Paris chargée des espaces verts, de la nature de la biodiversité, et d'Eric Lejoindre, maire du 18e ardt, sont parfaitement intégrés dans le paysage ferroviaire. Les jardins Rosa Luxemburg sont implantés le long de la voie ferrée. Conçus par les paysagistes de l’Agence In Situ, ils associent des espaces végétalisés, couverts et découverts.

Au total, plus de 8 000 m² d’espaces verts font le lien entre la Halle, la rue Riquet et la rue Pajol. La plupart des matériaux utilisés, tuile concassée, rails ou pavés, proviennent de reliefs de la halle d’autrefois, avec une omniprésence du bois.