Les Notaires organisent une collecte de dons et un numéro d'écoute pour aider les étudiants

Cours à distance, manque de relations sociales et d'échanges, logements de taille réduite, perte de jobs étudiants... les restrictions liées au contexte sanitaire accentuent les situations d'isolement et de précarité pour la population étudiante. Les Notaires de France soutiennent les étudiants avec deux grandes actions de solidarité. L'une à destination de tous les étudiants, et l'autre à destination spécifiquement des étudiants en droit.

« Les étudiants représentent une composante essentielle de l'avenir de la Nation, mais également de notre profession pour ceux inscrits en faculté de droit. Certains d'entre eux sont frappés par les conséquences de la crise sanitaire et connaissent des situations de précarité et d'isolement. Il est juste que la solidarité intergénérationnelle joue pleinement entre ceux qui ont suivi et ceux qui suivent des études », explique David Ambrosiano, président du CSN.

Une collecte de dons a déjà débuté auprès de tous les notaires en partenariat et sous l'égide de la Fondation de France. Une page dédiée « Notaires de France » sur la plateforme de la Fondation de France permet dès à présent aux notaires de faire des dons en ligne et soutenir des associations aidant les étudiants au quotidien sur le plan alimentaire, matériel et psychologique.

Du 1er mars au 4 mars, un numéro dédié aux étudiants en droit « 36 20 dites Notaire » est mis en place de 18h à 21h, pour répondre à leurs besoins d'écoute et de conseil (coût d'un appel local).

Plus de 350 notaires seront mobilisés dans toute la France pour répondre à leurs questions sur leur parcours et à leurs interrogations en termes d'orientation.