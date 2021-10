Les notaires lancent un service d'information téléphonique

Spécialisé dans les domaines du droit de la famille et de l'immobilier, ce numéro de renseignement payant mis en place par les notaires de France vise à renforcer l'accès au droit.

« Le notariat a répondu présent à l’appel du ministre de la Justice lancé il y a un an pour participer au renforcement de l’accès au droit et à la justice pour l’ensemble des Français. Je tenais absolument à ce que nous soyons au rendez-vous un an jour pour jour après la signature de notreconvention d’objectifs avec l’Etat », se réjouit David Ambrosiano, président du CSN.

Autofinancée par le CSN, l'objectif de la démarche "Notaires Infos" est effectivement de fournir rapidement aux justiciables un premier niveau de réponse à des interrogations de nature juridique et de les orienter ensuite, si nécessaire, vers le professionnel le plus apte à les conseiller.



Composé d’une équipe de huit juristes expérimentés basés à Paris, ce service téléphonique est accessible la journée en semaine, de 9h30 à 18h, et payant à hauteur de 80 centimes par minute.

"Chaque année, 20 millions de Français franchissent les portes d'une étude notariale, "Notaires Info" vient renforcer ce lien et compléter le maillage territorial", résume le CSN.