Les notaires digitalisent la création d'entreprise avec Legalstart.fr

La profession notariale est l'une des professions juridiques réglementées les plus investies dans la transformation digitale de son activité. Les notaires NCE – présents dans toute la France – disposent désormais d'un outil digital leur permettant de gagner du temps et de se concentrer sur leur mission de conseil et d'accompagnement, tout en faisant bénéficier leurs clients entrepreneurs de tarifs forfaitisés pour les démarches de bases.

Pour Pierre Aïdan, ancien avocat et cofondateur de Legalstart.fr, « il n'est pas étonnant que NCE s'approprie la plateforme legalstart.fr. Les notaires ne nous ont pas attendus pour définir et mettre en œuvre une stratégie numérique et il est assez naturel de les voir aller encore plus loin pour simplifier la gestion de leurs dossiers de création d'entreprise ».

La simplicité du numérique et l'accompagnement d'un expert

Le fonctionnement de la plateforme est très simple : après avoir décidé du type de structure juridique à créer avec son notaire NCE, l'entrepreneur complète un questionnaire en ligne et enregistre sur la plateforme les justificatifs nécessaires (pièce d'identité, justificatif du siège social, etc.).

Si le client ne rencontre pas de problème particulier, la procédure s'effectue à distance, de manière entièrement dématérialisée, puis sur un seul rendez-vous chez un notaire NCE le plus proche. L'acte de constitution authentique sera alors reçu en format électronique, les formalités postérieures étant totalement automatisées. Dans des situations plus complexes, ou si le client en fait la demande, le notaire NCE est là pour lui apporter son expertise et ses conseils. Ce sera le cas, par exemple, si le client a besoin d'un accompagnement juridique ou fiscal sur-mesure, de mettre en place des modalités de fonctionnement spécifiques pour son entreprise ou encore de rédiger un pacte d'associés.

Une solution économique au service des entrepreneurs

De point de vue tarifaire, le client règle un montant forfaitaire (350 euros HT ou 390 euros HT) pour l'utilisation de la plateforme et les formalités d'immatriculation de la société. Le notaire NCE facture, le cas échéant, des honoraires complémentaires en fonction de la nature de son intervention. En définitive, la solution NCE par Legalstart.fr permet d'allier la simplicité du numérique et l'accompagnement d'un notaire spécialisé, le tout à moindre coût.

Le partenariat NCE / Legalstart.fr souligne l'intérêt d'une approche collaborative entre plateformes internet et professionnels du droit, pour permettre un meilleur accès aux services juridique et mieux promouvoir l'acte notarié.