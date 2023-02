Les Notaires de France présents au Salon de l’Agriculture

Le Conseil supérieur du notariat (CSN) participera à l'édition 2023 du Salon international de l'agriculture (SIA), rendez-vous incontournable entre le monde agricole et les Français, qui se tiendra du 25 février au 5 mars 2023, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles de Paris.

Le SIA, rendez-vous incontournable auquel participe chaque année les Notaires de France, est l’occasion de rappeler qu’avec plus de 8 000 offices et points d’accueil répartis sur l’ensemble du territoire, soit 1 notaire tous les 8 kilomètres, le notariat offre quotidiennement un service juridique de proximité et d’accès au droit. II contribue ainsi au maintien de la vie économique et du lien social dans le monde rural.

Création d’une entreprise agricole, bail rural, déclaration d'insaisissabilité, transmission de son exploitation, régime matrimonial, immobilier, fiscalité etc. Les Notaires de France vous donnent rendez-vous pour des consultations offertes, des informations et des conseils juridiques sur le stand des Notaires (Pavillon 4 Porte D N°149), tous les jours, de 9h à 19h.