Les noms des 19 stations du futur Tram 9 révélés

Ile-de-France Mobilités (IDFM) a annoncé les noms officiels des 19 stations du futur Tram 9, qui reliera la porte de Choisy à Orly. Cette ligne devrait être mise en service en 2020, et les stations qui la composent devraient être empruntées par plus de 70 000 voyageurs, quotidiennement. Elle desservira six communes, sur 10 km, en trente minutes.

© DR