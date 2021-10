Les neuf administrateurs du Réseau Experts France Maghreb

Les visages du nouveau conseil d'administration :

Abel Hammout, Alexandre Touami, Alexandre Quentin, Antoine Charras, Karim Karkour, Lamia Allouli, Nora Vartanyan, Samira Provendier, Yann Chaker.

Affiches Parisiennes : Vous venez d'être re-élue présidente du réseau Experts France Maghreb, quelle orientation souhaitez-vous donner au Réseau ?

Lamia Allouli : Tout d'abord, les heures que nous vivons sont graves. Aujourd'hui, l'ensemble de nos membres sont tous à l'écoute de leurs clients pour les accompagner dans les terribles épreuves qu'ils traversent. Chômage partiel, trésorerie déséquilibrée, reports d'échéances… Nous avons énormément à apporter à tous les chefs de petites, moyennes et grandes entreprises. C'est naturellement notre tâche prioritaire.

Concernant ma réélection, je tiens très sincèrement, à remercier les membres de REFM pour la confiance et le soutien qu'elles m'ont apportées, sans réserve. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagnée lors du dernier mandat et avec laquelle nous avons continué à bâtir notre projet.

Cette élection n'est ni un commencement ni une fin, mais une continuité. Avec le nouveau Conseil d'administration et une stratégie revue au plus près de l'actualité de notre profession, je suis en mesure de réaffirmer l'ambition de REFM pour continuer à servir les intérêts des confrères et consoeurs des deux rives de la Méditerranée avec la même ligne de conduite c'est-à-dire convivialité, esprit d'équipe et indépendance.

A.-P. : Que retenez-vous du précédent mandat ?

L. A. : De mon mandant précédent, je retiendrais avant tout l'extraordinaire aventure humaine, menée avec des formidables personnes. J'en retire pour ma part beaucoup de satisfaction. Tout d'abord celle d'avoir constitué une équipe unie, solidaire, motivée qui nous a permis de mettre en place nos actions. Dans l'ensemble, mandat très positif, grâce au formidable travail d'équipe. De nombreux jeunes membres nous ont rejoints.

A.-P. : retour en arrière sur les actions réalisées au cours de votre précédent mandat ?

L. A. : Né il y a 18 ans, REFM est le fruit de la volonté commune d'experts-comptables et de commissaires aux comptes de se regrouper afin de créer une plateforme permettant de se pencher sur les préoccupations transnationales des professionnels du chiffre des deux rives de la Méditerranée. Lors du mandat précédent nous avons poursuivi le travail de mes prédécesseurs dans la réalisation des objectifs de l'association notamment : amplifier les actions de formation au profit de nos membres ; permettre l'intégration des jeunes consœurs et confrères dans la profession ; et rapprocher les institutions et les confrères des deux rives de la méditerranée.

Au cours des deux années de la mandature, nous avons mis en place une série de formations et work-shops (matinales ou afterwork) sur des thématiques comme la loi de finance, le social, la dématérialisation, les réseaux sociaux, le développement du cabinet et du chiffre d'affaires...

Nous avons abordé les grands thèmes qui concernent la majorité des confrères des deux rives de la Méditerranée notamment le numérique, le full services, le marketing et l'interprofessionalité. Cette dernière était au cœur de notre mandat, car nous avons estimé qu'elle représente l'évolution normale de marchés qui se libéralisent et se déverrouillent de plus en plus et par conséquent les experts-comptables y puiseront quant à eux de véritables opportunités. Il y a deux ans, lors de notre grande soirée annuelle, experts-comptables, commissaires aux comptes, notaires, avocats et huissiers de justice étaient tous réunis pour débattre autour de ce sujet.

Nous avons mis en place des partenariats avec différents acteurs (éditeurs de logiciels, compagnie d'assurances, conseillers en gestion de patrimoine…) afin que nos membres puissent mettre plus de ressources au service de leurs clients et partager le meilleur de leurs compétences pour assurer un service différenciant reconnu comme valeur ajoutée par les entreprises et des entrepreneurs.

A.-P. : La proximité était aussi au cœur de votre mandature...

L. A. : REFM a lancé le 26 septembre 2017 à Lille, en marge du 72e Congrès des experts-comptables, l'Antenne REFM Lille et Région, avec la présence des représentants de la profession en France et au Maghreb. Le thème choisi pour la soirée de lancement de la première antenne était “Le Maghreb, relais de croissance pour l'Expert-comptable”.

Les présidents des Ordres des experts-comptables du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, ainsi que le président de la Chambre des commissaires aux comptes de l'Algérie ont abordé les différentes opportunités d'affaires offertes par les trois pays du Maghreb, les dispositifs de financement, ainsi que le rôle de l'expert-comptable en tant que conseil dans l'accompagnement de ses clients à l'international.

A.-P. : comment s'annonçait 2020 avant cette crise sanitaire du Covid19 ?

L. A. : 2020 s'annonçait très bien. Nous avions commencé l'année par un atelier-formation sur le full service. Pourquoi ce sujet ? Parce que la diversification de l'activité et l'orientation vers de nouveaux marchés sont le relais de croissance qui permettra à l'expert-comptable d'assurer la pérennité de son cabinet. Notre intervenant et confrère Philippe Barre nous a parlé des nouvelles missions pour nos cabinets et comment les mettre en œuvre.

Nous avons clôturé le mois de janvier, comme chaque année, avec notre grande conférence sur la Loi de Finance, animée par Maître Jean Pierre Cossin. Il a abordé l'ensemble des dispositions fiscales issues de la loi de finances 2020 pour les sociétés commerciales, l'impôt sur les revenus, les plus-values des particuliers et les revenus mobiliers. Bien sûr tout est un peu remis en question avec la situation que nous vivons actuellement.

L'événement phare de ce 1er trimestre a été la signature de la convention de partenariat entre l'Ordre des experts-comptables du Maroc et REFM. Cet accord du partenariat porte sur la coopération scientifique, le partage de réflexions, d'outils de travail, l'organisation commune d'événements (journées à thème, conférences, ateliers de formation …) au profit de confrères des deux rives de la Méditerranée.

La signature de cette convention a donné lieu à un premier événement organisé en commun sur la thématique “La communication externe des cabinets, réglementation, enjeux et témoignages”. La table ronde qui a eu lieu à Casablanca, a réuni un panel d'intervenants confrères marocains et français.

A.-P. : Sur quoi devraient porter les actions à venir, une fois que cette terrible crise sanitaire et économique sera derrière nous ?

L. A. : Nous allons continuer nos formations sur les thèmes d'actualité, a fortiori après l'épreuve que nous vivons actuellement. Notre mission, comme celui des instances ordinales, est de sensibiliser nos confrères en France et au Maghreb aux enjeux liés aux sujets nouveaux et de les accompagner. Nous allons continuer à jouer notre véritable rôle et de mettre en valeur notre vocation, qui est de servir de lien par le développement de la formation, du coaching et de l'accompagnement.

Parmi les thématiques qui pourraient être abordées : la compétitivité des cabinets, le management... Les compétences techniques (hard skills) laissent de plus en plus la place aux soft skills ou compétences comportementales. Le numérique a rendu la profession plus dynamique, les nouvelles capacités cognitives, émotionnelles et comportementales vont quant à eux favoriser l'adaptation et les interactions avec l'ensemble des acteurs de la profession comptable. Dans ce cadre, d'ailleurs, nous organisons à partir du mois de mars une série de formation en trois modules sur les techniques de négociation. Ces afterwork d'une heure et demie permettront d'élaborer des réflexes commerciaux, de créer, de formaliser et de valoriser de nouvelles missions auprès des clients entreprises.

A.-P. : Et concernant les jeunes qui s'installent en de si difficiles circonstances ?

L. A. : Là encore, l'association continuera à jouer son rôle d'accompagnement de jeune confrères et consœurs installés par le développement de la formation et le coaching. Nous continuerons à organiser des réunions sur l'installation (ex-nihilo, association, rachat de cabinets ou transmission…). REFM aide les jeunes professionnels à monter leur dossier d'inscription à l'Ordre des experts-comptables de France ou ceux du Maghreb grâce à ses contacts et partenariats avec les différents Ordres. Tout est fait pour permettre le début d'activité dans des conditions sereines, même si, effectivement, les circonstances actuelles ne s'y prêtent pas réellement, loin de là.

Le coaching est réalisé par des experts-comptables, membres du réseau, au profit de nouveaux diplômés, mémorialistes et stagiaires qui bénéficient au quotidien de l'expérience de confrères expérimentés.

A.-P. : Le réseau va également vers davantage de proximité avec les confrères ?

L. A. : Pour avoir une influence et devenir plus visible, il faut être présent sur le terrain. Notre objectif pour 2020 est donc d'ouvrir d'autres antennes régionales en plus de celle de Lille, notamment à Montpellier, Lyon, voire d'autre grandes villes.

A.-P. : Et quelle sera votre action à l'international ?

L. A. : Durant les mandatures précédentes, un lien très fort a été établi entre les professionnels du Nord Afrique et de la France. Quand la situation le permettra, l'ambition de cette mandature sera de consolider de plus en plus et de renforcer ces liens et d'en créer d'autres à travers l'Europe et le Moyen-Orient. L'évolution de la réglementation à l'international sera également à l'ordre du jour de nos rendez-vous formation et information.

Issam El Maguiri, président de l'Ordre des experts-comptables du Maroc :

« La signature de la convention de partenariat entre l'Ordre des experts-comptables du Maroc et REFM a crée un cadre approprié qui facilite aux deux entités le partage de leur savoir-faire, leurs expériences et leurs outils en vue de promouvoir des activités communes au profit de leurs membres. En s'engageant dans une démarche de partenariat, notre Conseil poursuit l'objectif de satisfaire les besoins actuels, futurs ou anticipés des professionnels comptables marocains. Dans le cadre de ce partenariat, il a été institué un comité de suivi qui identifiera les projets conjoints et élaborera le plan d'action pour chaque action commune retenue. »

« Cette table ronde a été une belle occasion d'échanges d'expériences sur les enjeux et l'évolution de la profession ainsi que les meilleurs pratiques innovantes en terme de communication entre les confrères du Maroc et de France. Son organisation était la concrétisation de la nouvelle convention associant l'OEC du Maroc et REFM et le début d'un long partenariat » disait Laila El Andaloussi, expert-comptable et présidente de la commission communication à l'OEC du Maroc.