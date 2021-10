Les néo-diplômés à l'honneur

Les heureux détenteurs du fameux DEC (Diplôme d'expertise comptable), de niveau Bac +8, ont été chaleureusement félicités par Jean Bouquot, président de la Compagnie des commissaires aux comptes (CNCC), et Charles-René Tandé, président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables (CSOEC).

Ce dernier s'adressait à l'assistance : « Le diplôme et la rédaction du mémoire requièrent un investissement de tous, de vous bien sûr jeunes diplômés, mais aussi de votre entourage professionnel et familial. En effet, à l'âge d'obtention du DEC, il n'est pas rare d'être déjà dans un projet familial. Ce sont donc plusieurs projets lourds à mener de front : un diplôme d'État, un début de carrière, un mariage, une famille, j'entends quelques cris d'enfants… Vous êtes tous pareillement à l'honneur ce soir. »

Nombreux sont ceux qui, au cours du 74e Congrès de l'Ordre des experts-comptables, ont affirmé leur volonté de regarder vers l'avenir pour construire le futur d'une profession dite malmenée par la transition numérique et la loi Pacte. Quoi de mieux pour regarder au loin que de clore, pour la dixième fois, les trois jours de rencontre par la mise à l'honneur de la nouvelle promotion des titulaires du DEC et du CAFCAC ? Ainsi, sur les 1089 diplômés 2019, 750 d'entre eux étaient présents le vendredi soir au Palais des congrès pour recevoir leur diplôme, précieux sésame qui récompense a minima huit années d'études (le benjamin de la promotion a 25 ans). Avant la remise de divers prix, Patrick Cohen, en maître de cérémonie, invitait à s'exprimer sur scène Charles-René Tandé, président du CSOEC et Jean Bouquot, son homologue de la CNCC.

Alors que les conséquences de la loi Pacte avaient été au cœur des discussions des précédentes heures, le premier voit dans la cérémonie « un formidable témoignage en faveur de notre diplôme national (i.e. le DEC) » et « une note positive pour une profession en croissance ». Le second s'est exprimé plus longuement : « L'an passé je parlais du traumatisme que subissait la profession de commissaire aux comptes. Je parlais de colère, je parlais d'amertume, je parlais de sentiment d'injustice suite aux éléments qui allaient être votés dans la loi Pacte. Nous sommes toujours fiers d'exercer ce métier. Nous considérons vraiment que nous avons un rôle à jouer au service de l'intérêt public économique et que nous sommes des acteurs reconnus dans les territoires. Aujourd'hui, la loi a été votée. Il faut regarder cette loi dans tous ses aspects et y rechercher les opportunités pour la profession. Vous, jeunes diplômés, vous serez les acteurs de cette transformation de la profession et nous vous remercions de nous rejoindre. Il nous a souvent été reproché au cours de ces 18 à 24 derniers mois de ne pas savoir nous mettre en avant, de ne pas savoir nous mettre en valeur, de ne pas savoir faire reconnaître nos compétences. Sachons utiliser votre énergie et votre jeunesse, votre arrivée pour mieux faire connaître notre valeur ajoutée et savoir mieux nous vendre, mieux vendre nos prestations, mieux vendre notre compétence. “Que faites-vous ? Que vendez-vous ? Qui êtes-vous ?” Combien de fois l'avons-nous entendu ces derniers mois, ces dernières années ? Nous sommes prêts aujourd'hui à y répondre. Notre profession a un réel sens. Nous avons un avenir à construire, vous allez y participer en nous rejoignant. », a lancé Jean Bouquot à la dizaine de lauréats du CAFCAC.

Les deux présidents des institutions comptables françaises ont ensuite invité sur scène les lauréats de différents prix : “les profils internationaux”, le prix ACCRA, les lauréats juniors et seniors, prix Infores, prix entreprise, prix audit, prix du meilleur mémoire en lien avec le thème du congrès…