Les miraculeux, Citalid, Gleeph, Upstride et Silkpay lauréats de Start you up 2020

Cette année, August Debouzy encourage une fois de plus la French tech avec la 7e édition de son concours qui permet aux lauréats de profiter pendant un an d'un accompagnement exclusif à un tarif préférentiel.

Une promo sous le signe de la diversité sectorielle

Les cinq start-up lauréates de la promotion 2020 n'ont vraiment rien à voir et développent des produits et services aussi divers que variés. A commencer par Gleeph, une application sociale littéraire grand public intégrant des services big data et d'intelligence artificielle pour la chaine de valeur du livre. De son côté, Silkpay est une start-up de la fintech qui propose aux entreprises européennes et américaines l'acceptation de paiement mobile, notamment Alipay, Wechat pay et China UnionPay. Les Miraculeux est une entreprise spécialisée dans la fabrication de vitamines et de compléments alimentaires sous forme de gommes fruitées qui fait le pari d'allier bénéfices santé et plaisir gustatif. Upstride a développé, quant à elle, un outil de deep learning avec dix fois moins de données et deux fois moins d'énergie, sans compromis sur la performance et compatible avec toutes les autres techniques.

Et enfin, Citalid propose une solution logicielle de management et d'aide à la décision en matière de cyber-risques, dédiée aux RSSI et risk managers, permettant d'optimiser et de calculer le ROI de leur stratégie de cyberdéfense.

Un accompagnement sur mesure

Ce concours est ouvert chaque année à toutes les start-up françaises de la tech créées depuis moins de trois ans, dont cinq sont sélectionnées pour bénéficier d'un accompagnement juridique sur mesure pendant un an et d'un réseau business conséquent.

« Start you up est une solution concrète pour les start-up qui souhaitent, dès le départ, intégrer le droit comme un outil de valorisation de leur entreprise, utiliser le droit comme un des vecteurs de leur succès », explique Mahasti Razavi, managing partner d'August Debouzy. « Dans la pratique, les jeunes entreprises innovantes qui débutent sont confrontées à de nombreux défis. Le programme Start you Up apporte une réponse concrète à l'ensemble de leurs défis juridiques. Nos avocats sont en mesure d'accompagner les entreprises tout au long de leur projet. Ils deviennent ainsi des partenaires et donc des membres impliqués à part entière », ajoute Gilles August, associé cofondateur du cabinet. De fait, chaque jeune pousse lauréate est suivie par un associé qui devient son parrain et qui s'appuie sur l'ensemble des ressources du cabinet en fonction des étapes de développement du projet et de ses besoins juridiques.