Les ministères des Armées et de la Justice s'engagent en faveur de l'insertion des jeunes

Florence Parly et Éric Dupond-Moretti, respectivement ministre des Armées et garde des Sceaux, ont signé récemment un protocole afin de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de jeunes Français confiés par l'autorité judiciaire à la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse).

© Ministère des Armées