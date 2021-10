Les microentreprises sont les plus fragiles et les principales victimes des défaillances

Les chiffres qui ressortent d'une étude d'Altares indiquent que les types d'entreprises connues pour être les plus «mauvais payeurs» le sont encore plus cette année. Les microentreprises seraient fatalement les plus fragiles et les victimes de défaillances, mais aussi les grandes entreprises, dont à peine 10% paient dans les temps.