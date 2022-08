Les Metropolitans 92 accueillent Puma comme nouvel équipementier

Le changement de dimension continue, du côté des Metropolitans 92. Après la signature de Vincent Collet, le sélectionneur de l’équipe de France de basketball, comme entraîneur l’été dernier, le club de Levallois-Perret a annoncé la conclusion d’un partenariat avec une marque de Puma. Cette marque historique de sportswear, devient ainsi le nouvel équipementier officiel, pour les cinq années à venir.

Un coup marketing et financier certain, pour ceux qui ont terminé 3e de Betclic Elite la saison dernière (1re division), ensuite éliminés en quarts des phases finales du championnat. Créé en 1922, sous le nom du Paris Basket Racing, l’entité connue aujourd’hui est née d’une fusion avec le Levallois Sporting Club Basket, en 2007. Son histoire est par conséquent riche de plus d’un siècle, et le club veut tutoyer les sommets du basket français. Son retour au premier plan ainsi que les joueurs de renoms passés dans ses rangs (Tony Parker, Boris Diaw…) font de ce club une référence.