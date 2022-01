Les métiers du chiffres présentés mardi 11 janvier à 19h par la CRCC de Versailles

Cette conférence sera animée par Isabelle Donnou, présidente de la Commission Avenir Jeunes et Attractivité de la CRCC de Versailles et du Centre et d’Amal Taour Alves, vice-présidente de la Commission Avenir Jeunes et Attractivité de la CRCC de Versailles et du Centre.

Lors de cette manifestation qui se tiendra mardi soir, elles présenterons les différents métiers de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes ainsi que leur complémentarité. Les étudiants pourront prendre connaissance des différents cursus de formation offerts par cette filière stimulante et enrichissante mais aussi de la grille de rémunération selon le secteur qu’il soit de l’expertise comptable ou de l’audit.

Cette manifestation est ouverte aux professeurs et aux élèves de Master 1 et 2 de Comptabilité Audit et Contrôle du département Management et Gestion de l’Université Paris Nanterre.

La co-régulation de la profession

Le besoin croissant de sécurité a conduit la France à voter en 2003 la Loi de Sécurité Financière. Celle-ci a instauré une autorité de contrôle indépendante, le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) et créé l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le H3C est une Autorité de contrôle externe à la profession et est installé auprès du garde des Sceaux. Sa mission première, qu'il partage avec la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), concerne la surveillance de la profession.

Ainsi il est chargé de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes. Il est également l'organe d'appel des chambres régionales en matière disciplinaire.

La CNCC a un triple rôle d’autorité technique, morale et institutionnelle et, à ce titre, anticipe et accompagne les évolutions de la profession.

Il existe, par ailleurs, 17 Compagnies Régionales (CRCC) entretenant des liens directs et réguliers avec l’environnement juridique, politique et économique régional.

Pour en savoir plus, veuillez-vous inscrire en cliquant sur ce lien pour participer au webinaire qui aura lieu mardi 11 janvier de 19h à 20h.