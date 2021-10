Les métiers de la profession comptable à la rencontre des étudiants

Affiches Parisiennes : Pouvez-vous nous présenter les grandes lignes de cette journée pédagogique ?

Olivier Boucherie : Cela fait maintenant dix-neuf ans que la CRCC de Versailles et l'Académie de Versailles organisent une journée pédagogique destinée aux lycéens et à leurs professeurs ainsi qu'aux étudiants qui souhaiteraient poursuivre dans cette voie ou changer de filière en cours de route.

À quelques semaines de l'ouverture des inscriptions sur la plateforme Parcoursup, une telle journée permet d'éclairer les élèves qui hésitent encore vers quelle filière se diriger après le bac sur les professions comptables.

Cette année encore, nous attendons de nombreux visiteurs, près de 500 jeunes venant d'une trentaine d'établissements d'Ile-de-France.

A.-P. : Quels seront les atouts de la profession mis en avant devant les jeunes étudiants présents ?

O. B. : La profession comptable compte 250 000 emplois en France et ne souffre pas du chômage. La moitié des recrutements en cabinet sont d'ailleurs des créations de poste de profil junior, de 0 à 2 ans. Ce sont environ 10 000 jeunes qui sont recrutés chaque année.

L'attractivité financière de cette filière sera aussi mise en avant, de même que la perspective de carrière. Il s'agit d'un véritable ascenseur social.

Par ailleurs, la profession comptable s'inscrit dans le présent. En effet, elle s'est adaptée à la révolution numérique en entamant sa transition digitale. Des sujets tels que l'intelligence artificielle ou encore la blockchain seront abordés avec les élèves. Ces échanges participeront à réviser la vision un peu « poussiéreuse » qu'ils peuvent avoir de la profession.

A.-P. : Quels seront les temps forts de la journée ?

O. B. : Lors de cette journée, les élèves et étudiants pourront rencontrer de jeunes comptables et profiter d'un retour d'expérience. Les métiers d'expert-comptable et de commissaire aux comptes leur seront présentés en détail ainsi que leurs principales différences.

L'intervention d'une directrice des ressources humaines est également prévue pour permettre aux visiteurs d'appréhender les problématiques liées aux recrutements. Ils seront conseillés sur leur recherche de stage ou d'emploi et sensibilisés aux pièges à éviter. Il s'agit, par exemple, de veiller aux données mises en ligne sur les réseaux sociaux, fréquemment consultés par les employeurs lors de la phase de recrutement.

A.-P. : Quels sont les étudiants concernés par les métiers de la profession comptable ?

O. B. : Les élèves de 1re et Terminales de sections générales et technologiques ainsi que ceux de BTS comptabilité-gestion et leurs professeurs sont concernés par cette journée pédagogique. De même que les étudiants de formation supérieure.

Il faut savoir que de nombreuses filières forment aux métiers d'expert-comptable et de commissaire aux comptes et ces derniers ont besoin de profils diversifiés (médecins, ingénieurs…).

Ainsi, les étudiants en BTS, DCG, à l'université ou encore en classe préparatoire peuvent passer le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG), de niveau Bac +5. Après trois ans de stage professionnel en cabinet, ces étudiants pourront alors passer le diplôme d'expertise comptable (DEC), de niveau Bac +8. Les jeunes diplômés en expertise comptable intègrent ensuite un cabinet ou une entreprise.

Par ailleurs, pour les étudiants de niveau Master, il est possible d'obtenir le Certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes (CAFCAC) et ce peu importe leur filière d'origine.

Les cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes proposent aussi de nombreux stages rémunérés, exercés par les étudiants en parallèle de leur formation. Cette journée sera donc l'occasion pour ceux en recherche de stage de prendre contact avec les cabinets présents.