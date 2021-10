Les merveilles de l'Huîtrier

Dans son charmant restaurant L’Huîtrier, dans le 17e arrondissement, il propose au fil des saisons le meilleur de la production nationale. Avec sa fidèle équipe de salle et son talentueux écailler, Francisco –champion de France 2011-, il propose actuellement les meilleures opportunités, des Belons n°3 aux stars de Marennes Oléron : les Fines de Claires n°3 et les fameuses Spéciales (papillon, n°3 ou grosses). La carte propose également, selon les arrivages, d'excellents poissons, des salades de homard breton pleines de fraîcheur ou encore de superbes langoustines de Loctudy (queues préparées en tempura), pêchées dans la nuit et arrivant au restaurant au petit matin. À suivre également les palourdes, les clams, la dorade royale et les exceptionnelles gambas, savamment élevées au Mozambique.