Les Mercuriales : une nouvelle vision de Paris

Comme le précise David Zisser, fondateur et PDG d'Omnam Group : « Les Mercuriales sont une icône oubliée de l'Est Parisien depuis des années. Nous avons l'intention d'en faire le point de repère de la nouvelle vision de Paris. Nous voulons être des acteurs de premier plan dans la résurgence de cette partie de la ville. »

Au cœur du projet du Grand Paris

Les Mercuriales sont idéalement implantées, près de Paris et de ses deux aéroports. Elles incarnent ainsi le projet du Grand Paris à l'Est. Le Groupe Omnam, pionnier dans le domaine de l'investissement et du développement immobilier, entend profiter et faire profiter les communes locales de cette opportunité. Sous l'impulsion de leur nouveau propriétaires, Les Mercuriales sont vouées à devenir un véritable point de repère dans le paysage urbain de la ville.

L'Est parisien est au cœur d'une effervescence qui se développe des deux côtés du périphérique. Des industries créatives, le secteur numérique et l'entrepreneuriat y prennent racine. Le territoire compte nombre d'incubateurs et le coworking ne cesse de progresser. C'est également de cette zone de banlieue proche que sont issues les expériences urbaines et publiques tels que les jardins coopératifs, micro- fermes ou encore les techniques de recyclage innovantes ou les innovations culturelles.

Un projet ambitieux à Bagnolet

Aux portes de l'Est parisien ce programme emblématique constitue le symbole du développement du Groupe Omnam. L'objectif est pour lui de « ranimer la communauté Est de Paris et de faire de la ville de Bagnolet un vrai lieu de rassemblement ». Les deux tours sont destinées à représenter “l' anti-Défense”.

Pour le groupe, « vibrantes, inspirantes, créatives, cosmopolites, Les Mercuriales sont un emblème du numérique, du divertissement, de l'architecture, de la culture et de la solidarité ».

Le projet de rénovation fera des tours un complexe mixte comprenant deux chaînes hôtelières pouvant accueillir jusqu'à 850 chambres, une place ouverte sur la ville proposant des restaurants, un centre de conférence, un espace de fitness, des bureaux et des places de parking. Le Groupe Omnam entend partager sa vision de la capitale française : « toujours plus cosmopolitaine, toujours plus créative et plus ouverte ».

Comme le souligne, par ailleurs, David Zisser, « Au cours des dernières années nous avons transformé de nombreux espaces oubliés, incluant “Ven Amsterdam”, le plus grand immeuble de bureaux vides des Pays-Bas que nous avons converti en une destination de travail et de loisirs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Ce complexe d'affaires et de divertissement unique en son genre a apporté de la couleur, de la vie et une expérience locale et internationale dans une zone qui était autrefois mal définie. Ce que nous avons réussi à réaliser à Amsterdam est comparable à ce que nous envisageons pour Bagnolet. »