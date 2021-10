Les Meilleurs Apprentis de France récompensés au Sénat

Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme et Thierry Repentin, ministre délégué auprès du ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, chargé de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage n’ont pas manqué de féliciter les candidats de leur initiative et, ils les ont encouragé à « aller toujours plus loin et à représenter les couleurs de l’excellence Française».



Cette manifestation était l’occasion pour le Sénat de montrer son attachement à cette filière d’excellence. Près de 90 métiers étaient représentés : le bâtiment et les travaux publics, l'habitation, la coiffure et esthétique, la bijouterie, la communication ou encore l'automobile et l'industrie.



Le concours, organisé par la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France et présidé par M. Gérard Rap, était ouvert aux jeunes en formation de niveau CAP, BEP et Bacpro. Il vise à promouvoir auprès des plus jeunes l’excellence des filières de l’apprentissage.