Les marchés de plein air reprennent vie

"C'est vraiment la version allégée !" Stands plus petits et clairsemés, mais clients et commerçants heureux : les Parisiens ont retrouvé leurs marchés de plein air, et les vendeurs avouent leur soulagement de reprendre une activité, même si certains relèvent une inflation des prix à Rungis.

@ DR