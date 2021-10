Les marchés de l'esthétique médicale restent dynamiques

Les analystes de Xerfi estiment que les actes de chirurgie esthétique augmenteront de 2% par an entre 2012 et 2015, tandis que les traitements non invasifs, à base de toxine botulique et autres produits injectables de comblement des rides, progresseront de 12% par an dans la même période.

Toutefois, les fabricants sont confrontés à un durcissement des conditions de leur activité, selon le cabinet. Ils risquent notamment de se heurter au durcissement des autorisations de délivrance du marquage CE après l'affaire des prothèses PIP. De plus, la réforme du médicament fin 2011 s'est traduite par "des dossiers de demande d'AMM (autorisation de mise sur le marché) plus exigeants", a ajouté Xerfi.

Cette évolution devrait rendre plus difficile la mise sur le marché européen de nouvelles toxines botuliques, au nombre de trois pour l'heure dans l'Hexagone.



D'autre part, l'étude relève que l'instauration de la TVA depuis le 1er octobre 2012 sur l'ensemble des interventions esthétiques "va inévitablement se traduire par des revalorisations tarifaires" et "renforcer la compétitivité prix des actes réalisés à l'étranger", Europe de l'est et Maghreb en particulier.



Dans ce contexte, les analystes de Xerfi estiment que l'activité des cliniques progressera de 4% par an d'ici 2015, soit un léger ralentissement par rapport à la période 2007-2012.