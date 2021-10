Les Macchiaioli à l'Orangerie, jusqu'au 22 juillet

Littéralement des "tachistes", cette désignation péjorative est apparue dans la presse en 1862 à l’occasion d’une exposition, et le terme fut adopté par eux-mêmes. En rupture avec la tradition picturale néoclassique et romantique dominante, ils donnent un souffle nouveau à la peinture italienne ; leur volonté de trouver une nouvelle forme d’expression picturale en réaction à un art trop élitiste est une priorité absolue. Ainsi, ils rompent avec les compositions académiques de la peinture d’histoire, des portraits officiels.

Le choix des sujets est nouveau et une véritable révolution s’opère dans le traitement de ces derniers : l’image de la réalité est un contraste exprimé sur la toile par alternance de taches de couleurs et de clair-obscur. Les Macchiaioli sont considérés comme les initiateurs de la peinture moderne italienne, et exerceront une influence capitale sur des cinéastes italiens, comme Luchino Visconti et Mauro Bolognini