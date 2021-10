Les loueurs de meublés repartent en guerre contre la mairie de Paris

La mairie, se fondant sur un "flou juridique" dans la rédaction de deux articles du Code de l'habitat et de la construction, a poursuivi en justice des propriétaires de logements les louant en meublés pour une durée de moins d'un an, et obtenu ces derniers mois "15 condamnations", a expliqué Alain-Serge Delaitte, délégué général de France Meublés, Paris Meublés, une association qui regroupe plus de la moitié des agences spécialisées. Le risque est que "l'activité des agences (soit) intégralement transférée aux opérateurs étrangers, à l'abri des contraintes parisiennes et de la fiscalité", dénonce France Meublés. Les sites internet permettant aux particuliers de louer leur appartement pour de courtes durées se sont multipliés ces dernières années. "Alors que le secteur se développe et recrute, les 100 agences parisiennes spécialisées (...) vont devoir licencier 1 100 salariés directs auxquels s'ajoutent 1 000 emplois indirects", avance l'association.



La mairie de Paris a décidé de s'attaquer à la location meublée parce qu'elle réduirait le parc de logements disponibles pour les Parisiens et pousserait à la hausse le prix des loyers. Particulièrement dans son viseur: la location de courte durée à destination des touristes. France Meublés conteste l'ampleur de ce phénomène. Selon l'association, "les locations aux touristes ne représentent que 4 % du temps total d'occupation". 76 % du temps est représenté par "les visiteurs professionnels et leurs familles". "La durée moyenne de séjour en logement meublé s'établit à 80 jours, contre 2,7 nuitées à l'hôtel, ce qui montre que les deux modes d'hébergement sont complémentaires et non substituables", ajoute-t-elle.

20 000 appartements sont actuellement en location meublée à Paris, un chiffre "à comparer avec les 116 000 logements vacants dénombrés à Paris par l'INSEE (...) auxquels s'ajoutent 80 000 résidences secondaires et logements inoccupés".

©A.P