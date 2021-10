"Les libertés en questions" de Bernard Stirn

En deux volumes, Les libertés en questions éclairent la réflexion sur le lien entre le droit et les libertés. Le premier volume trace le cadre juridique, qui repose sur les règles de droit, nationales, européennes et internationales, et sur les interventions des juges. Le second traite, quant à lui, des grands débats de société, groupés autour de deux axes : vivre sa vie et vivre ensemble.

« Même lorsqu'elles sont respectées de longue date et solidement garanties, les libertés sont toujours en questions. Plusieurs débats de forte actualité en témoignent. Respect de la vie privée, rôle des juges et indépendance de la justice, école et laïcité, progrès de la médecine et bioéthique, libertés de la presse et de la communication, équilibre entre sécurité et libertés, intégration des étrangers : autant de questions de société qu'éclaire une réflexion sur les rapports entre droit et liberté, justice et liberté, liberté et société. Utile pour la préparation de concours et d'examens, notamment le grand oral de l'examen d'accès à la profession d'avocat (CRFPA), cet ouvrage est également destiné à un public plus large de citoyens désireux de s'informer sur le droit et l'exercice des libertés. »