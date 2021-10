Les lauréats “Parisculteurs”, saison 2

Lancé en septembre dernier, la saison 2 de l'appel à projets “Parisculteurs” reçu plus de 100 candidatures. Comme l'explique Pénélope Komitès « Avec les deux saisons des appels à projets “Parisculteurs”, c'est au total près de 15 hectares qui seront cultivés dans la capitale. Ainsi, nous développons les circuits courts et une production locale source d'emplois et de lien social ». Les projets de cette deuxième saison des « Parisculteurs » empruntent aussi bien les techniques traditionnelles – bacs, pleine terre –, ou relevant d'une haute technicité – hydroponie, aquaponie… Ils produiront chaque année 730 tonnes de fruits, légumes et champignons, plus d'un million de fleurs, 4 tonnes de poissons, plus de 1,3 million de plants mais aussi de la tisane, des huiles essentielles, du safran, des fleurs comestibles du miel ou du vin. Ces activités génèreront 4,1 millions d'euros de chiffre d'affaire et créeront près de 70 emplois dont huit en insertion.

Liste des 33 sites lauréats et leur projet a découvrir sur www.parisculteurs.paris