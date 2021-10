Les lauréats Paris Fabrik

Qu'est ce que Paris Fabrik ? Un appel à projets lancé par la Ville de Paris en décembre 2017 « visant à soutenir les structures, actrices et acteurs de l'économie circulaire dans la mise en place de formations aux métiers et aux filières émergentes qui font la ville de demain ».

Plusieurs secteurs économiques sont concernés par cet appel à projets : la fabrication, le réemploi, la production et le prototypage en ville, les nouvelles mobilités et les mobilités douces, la collecte et le traitement des déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'agriculture urbaine, les pratiques circulaires du bâtiment, l'éco-rénovation et l'éco-gestion.

La Ville soutien et finance les formations qui favorisent l'émergence de ces secteurs économiques nouveaux.

Comme le précise la Mairie, « grâce aux technologies numériques, les artistes, artisans, designers, makers et industriels peuvent désormais prototyper et produire localement, en petite série, voire à la demande, pour répondre au mieux aux exigences de qualité et de respect de l'environnement. Ces nouvelles façons de produire en ville créent de nouveaux besoins et de nouveaux métiers tout en remettant au goût du jour des savoir-faire ancestraux.

Ce changement de paradigme conduit la Ville à lancer différentes initiatives qui constituent le plan “Fabriquer à Paris” et dont Paris Fabrik est l'un des piliers ».

Quinze lauréats ont été retenus pour relever ces défis et faire de Paris une “Fab City” où la fabrication locale, le réemploi, et la réparation sont privilégiés. Ils vont former les Parisiennes et les Parisiens aux nouveaux métiers nés de la transition écologique et de l'économie collaborative, ainsi qu'aux métiers plus traditionnels de la fabrication et de la réparation qui connaissent – grâce aux machines à commande numérique – une nouvelle jeunesse.

En s'appuyant sur les lauréats de Paris Fabrik, la Ville souhaite « accompagner un modèle urbain plus économe en ressources naturelles et plus respectueux de l'environnement ».