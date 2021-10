Les lauréats du prix Origine France Garantie - Antoine Veil

Ce concours est réservé aux entreprises ayant des produits certifiés Origine France Garantie. Le Jury était composé du Conseil d'administration de ProFrance et a récompensé huit entreprises dans les catégories suivantes :

Prix B to B

Prix Communication

Prix Croissance

Prix Export

Prix Femme-Entreprise

Prix Innovations

Prix Start-up

Prix du Jury

Prix B to B : Heuliez Bus

L'entreprise de construction de bus Heuliez s'est vue récompensée notamment pour la construction de sa gamme d'autobus Gx, entièrement produite dans l'usine de Rorhais dans le département des Deux-Sèvres. Leader sur le secteur des minibus en France, Heuliez a la volonté de devenir un acteur de référence en matière d'électro mobilité en Europe.

Prix Communication : Kronenbourg/ 1664

Certifiées Origine France Garantie depuis dix ans, les bières de la marque 1664, propriété du groupe Kronenbourg, sont pensées, brassées et embouteillées en France. Cette année, la marque s'est différenciée à travers une campagne publicitaire que le jury de ce concours a souhaité récompenser.

Prix Croissance : Pom Bistro

Entreprise relativement récente puisque créée en 2014, Pom Bistro est une chaîne de restauration qui propose des recettes à base de pommes de terre. La marque puise son inspiration dans la tradition culinaire française pour élaborer des recettes telles qu'on en trouve dans les nouveaux bistrots. Impliquée dans le Fabriqué en France, la marque a vu ses ventes augmenter de 22 % entre juin 2019 et juin 2020 et son chiffre d'affaires augmenter de 18 %, ce qui lui vaut d'être récompensée par le jury.

Prix Export : Stephanix

Le concepteur et développeur de systèmes d'imagerie Stephanix est la première entreprise à avoir mis sur le marché une table télécommandée avec capteur en 2001. Vingt ans plus tard, l'entreprise est toujours leader en Europe dans ce domaine et continue de faire rayonner le savoir-faire français à l'étranger.

Prix Femme-Entreprise : Linaé

Stéphanie Gastaldin a travaillé de nombreuses années dans la cosmétique avant de se lancer et de créer Linaé. Elle avait la volonté de concevoir elle-même un produit de A à Z dans le respect des femmes, de l'environnement et du vivant. Elle a donc créé cette entreprise de cosmétiques bio et certifiée Origine France.

Prix Innovation : Codir

Cette filiale de l'opticien Krys est l'un des plus grands fabricants et distributeurs de verres ophtalmiques en France. En 2020, l'entreprise dévoilait un verre unique en Europe, conçu pour produire une vision nette dans toutes les situations de conduite et notamment la nuit. Une performance aujourd'hui saluée par le prix de l'innovation Origine France Garantie.

Prix Start-up : Tranquille Emile

La marque de vêtements Made in France a créé en 2018 la première doudoune entièrement fabriquée en région Auvergne-Rhône-Alpes. Incomparable, cette doudoune certifiée Origine France Garantie valorise les circuits courts et la consommation responsable, réunit les savoir-faire de 9 entreprises françaises et permet à ses créateurs d'être récompensés lors de ce concours.

Prix du jury : Vicat

Spécialisé dans le béton, le groupe Vicat propose une offre performante de matériaux minéraux et biosourcés et des services répondant aux besoins des acteurs de la construction (bâtiment, travaux publics, distribution et préfabrication). Le groupe fonctionne grâce à l'économie circulaire et met la lutte contre le réchauffement climatique au centre de ses priorités. Vicat a pour ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 sur l'ensemble de la chaîne de valeur.